L'Equipe - Kane al PSG? La strategia dei francesi per arrivare all'attaccante

Notizie Calcio - Il PSG sembra aver scelto il successore di Kylian Mbappe.

Nella giornata di oggi sembra essersi intensificato l'interesse dei parigini per Harry Kane e L'Equipe fa una ricostruzione di quella che è la tattica del presidente Al-Khelaifi per aggiudicarsi l'attaccante:

"È ancora troppo presto per sapere se il Paris-Saint-Germain avrà successo. (…) Ma il presidente del Psg ha rischiato di aspettare che la trattativa con il Bayern Monaco fosse un po’ meno intensa per avanzare le sue pedine in modo più concreto. Il primo incontro fisico tra l’entourage dell’attaccante e il presidente parigino risale a giugno. (…) Da diverse settimane Al-Khelaifi è in contatto con l’entourage dell’inglese e con Daniel Levy, presidente del Tottenham, con il quale mantiene rapporti più che cordiali.