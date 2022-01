L'Equipe - Juventus: colpo Milik, contatti con il Marsiglia

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano la Juventus pronta a chiudere l'acquisto di Milik in attacco per rinforzare il reparto della rosa di Allegri che mostra evidenti difficoltà, soprattutto in zona gol. Il club francese è pronto a lasciarlo partire.

Juventus: colpo Milik, contatti con il Marsiglia

Come svelato dal noto quotidiano francese L'Equipe, la Juventus avrebbe chiesto informazioni al Marsiglia per il trasferimento di Milik. Il calciatore polacco ex Napoli sarebbe disposto a tornare in Serie A, come già stava capitando tempo fa quando era vicino alla Roma. Il suo passaggio ai giallorossi poi saltò e ora Milik può andare alla Juve che lo segue da tempo. Il Marsiglia ha già stabilito da tempo di essere disposto a lasciar partire l'attaccante in questa finestra di mercato.

