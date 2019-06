L'Atalanta su due obiettivi del Napoli: il loro arrivo può liberare Castagne

Calciomercato. L'Atalanta si muove sul mercato alla ricerca di rinforzi per affrontare al meglio la Champions League conquistata sul campo. Secondo quanto ripporta Tuttomercatoweb, il club nerazzurro vorrebbe rafforzare le corsie esterne, con due nomi finiti sul taccuino del club di Percassi. Il primo è Manuel Lazzari della SPAL: il giocatore ha una valutazione importante (circa 18 milioni), ma l'Atalanta può giocare una carta importante, ovvero il cartellino di Andrea Petagna, attaccante che alla SPAL ha fatto decisamente bene in questo campionato e che la Dea valuta circa 13 milioni di euro. L'altro nome è quello di Cristiano Biraghi della Fiorentina. In casa viola regna il caos societario, ma il club nerazzurro potrebbe fare un tentativo per l'esterno sinistro. Biraghi viene valutato circa 15 milioni di euro e guadagna un milione a stagione: un ingaggio che rientra pienamente nei parametri fissati dall'Atalanta.

Atalanta, in uscita anche Castagne

Le corsie esterne del club nerazzurro quindi potrebbero cambiare totalmente. Potrebbero partire Hans Hateboer e Timothy Castagne: il primo ha mercato in Germania, il secondo piace da tempo al Napoli.