L'Al Ahli ha proposto un super ingaggio a Zielinski: la richiesta del Napoli

Notizie Calcio Napoli - Anche Piotr Zielinski potrebbe lasciare il Napoli, stavolta per il campionato arabo che gli avrebbe proposto un ingaggio faraonico, secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Non c’è solo la Lazio su Zielinski, con Sarri che lo considera l’erede ideale di Milinkovic Savic che si sta trasferendo in Arabia Saudita, precisamente all’Al Hilal. Il polacco potrebbe volare verso Gedda, la sede della final four della Supercoppa Italiana ad inizio gennaio. I dirigenti dell’Al Ahli hanno comunicato al centrocampista il proprio interesse; Zielinski ha aperto all’ipotesi anche perché la proposta economica sembra molto interessante: un triennale a 12 milioni a stagione. Non c’è ancora l’offerta ufficiale al Napoli, che chiede almeno 25 milioni per il centrocampista classe ’94. La trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni.