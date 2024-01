L'agente di Kvaratskhelia rivela: "Ho parlato con De Laurentiis di un altro calciatore"

Calciomercato Napoli - In un'intervista esclusiva con Tsotne Kinkladze, giornalista di 1Tv Sport Georgia, il procuratore dell’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia Mamuka Jugeli ha parlato dei giocatori della nazionale georgiana.

"Nukri Revishvili era in Italia e ha parlato al Frosinone di Giorgi Kvernadze, andato in prestito per un anno dal Poti Kolkheti. Sono soddisfatti, Giorgi sta progredendo e credo che nulla ostacoli il trasferimento.

Il mio errore è stato che Irakli Azarov si sia trasferito alla Stella Rossa Belgrado, ma l'errore è stato corretto e lo abbiamo trasferito allo Shakhtar. Naturalmente stiamo lavorando perché Irakli vada in una squadra più grande. Ci andrà dopo qualche anno, vedo il suo futuro nelle migliori squadre e campionati. Non posso nasconderlo, sono pazzo di un terzino sinistro come lui. Ne ho parlato con il presidente del Napoli, De Laurentiis, con la Juventus e altri, ma non è stato un colloquio specifico”