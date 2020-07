L'affare Osimhen diventa un mistero! L'Equipe: visite mediche in segreto sabato a Roma, avvocati del Napoli al lavoro per evitare azioni legali da parte dei vecchi agenti

Calciomercato Napoli - L’affare che lega il Napoli e l’attaccante nigeriano del Lille Victor Osimhen sta durando più tempo del previsto, prima di tutto per il cambio d’agente tra la vecchia agenzia ed il nuovo procuratore William D’Avila. Tuttavia l’affare, secondo L’Equipe, potrebbe essere completato presto.

Visite mediche in segreto?

L’Equipe riporta - tramite fonti italiane - la notizia secondo la quale Osimhen avrebbe sostenuto in segreto le visite mediche nella mattinata di sabato a Roma, una prova determinante per la buona riuscita del trasferimento.

Precauzioni legali del Napoli

Se l’affare fino ad oggi non è stato completato, è anche per via del cambio d’agente effettuato da Osimhen: il Napoli vuole cautelarsi da qualsiasi problema, a partire dalla minaccia - a quanto pare concreta - di azioni legali da parte della vecchia agenzia dell’attaccante. Secondo fonti Italiane citate da L’Equipe, gli avvocati del Napoli sarebbero al lavoro su eventuali richieste di alte commissioni economiche. Si attendono aggiornamenti.