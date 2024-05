Kvaratskhelia via? Tuttosport svela un possibile sostituto, è retrocesso in Serie B e costerebbe 20mln con i bonus

La SSC Napoli ieri ha comunicato l’inserimento nel proprio organico di Giovanni Manna, cui è affidata la conduzione e la responsabilità dell’area sportiva. Come racconta Tuttosport, Manna dovrà affrontare velocemente alcune questioni cruciali, come Kvaratskhelia.

Al momento l’unica offerta arrivata dal PSG è per Kvaratskhelia: una cifra intorno ai 100 milioni di euro.

"Il Napoli non ha mai interrotto i contatti con il suo agente, Mamuka Jugeli, e vuole comunque rinnovargli il contratto. E se va via? C’è il forte interesse per Armand Lauriente. Un’operazione sui 15 milioni più 5 di bonus per l’esterno del Sassuolo, che ha già fatto trapelare il suo gradimento"