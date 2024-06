Kvaratskhelia si sblocca all'Europeo, Gazzetta: un gol non alla Kvaradona, ma ha contribuito alla vittoria più importante della storia della nazionale

Calciomercato SSC Napoli - Khvicha Kvaratskhelia contro Cristiano Ronaldo è stata la sfida nella sfida di Georgia-Portogallo 2-0. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano si sofferma su Khvicha Kvaratskhelia:

"Il gol del talento che il Napoli ha blindato (Conte e De Laurentiis hanno ripetuto che non si muove) non sarà stato un colpo da Kvaradona, ma è quello che ha instradato la Georgia verso il successo più importante della sua storia calcistica. Kvara è stato il più pericoloso dei suoi: continuando ad essere un pericolo per il Portogallo"