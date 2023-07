KKN - Rinnovo Kvaratskhelia, fase embrionale della trattativa con il Napoli: le ultime

Calciomercato Napoli. Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal, parlando dei possibili colpi di mercato del nuovo Napoli di Rudi Garcia.

Tra le varie trattative portate avanti dal presidente De Laurentiis c'è anche quella relativa al rinnovo di Kvaratskhelia. Ecco quanto detto da De Maggio in merito:

"Il Napoli ha l’interesse a rinnovare il contratto di Khvicha Kvaratskhelia, ma siamo in una fase embrionale. La chiacchierata tra le parti è all’inizio, per questo ci vorrà del tempo prima di capire come evolverà la vicenda".