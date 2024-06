Kvaratskhelia-Napoli, voci di rottura dalla Goergia! Questo è un problema per Conte

Calciomercato Napoli, oggi il Corriere della Sera prende in esame le dichiarazioni di Badri Kvaratskhelia, papà e agente di Khvicha, che ieri ha praticamente annunciato l'intenzione di dire addio al Napoli.

Kvaratskhelia rompe col Napoli

Dalla Georgia arrivano voci di rottura da parte del papà e agente di Kvaratskhelia: "Non voglio che resti a Napoli, l'anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione de genere. Vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell'Europeo. La priorità è qulla di trasferirci in una squadra che giochi la Champions League". Se alle parole dovessero corrispondere i fatti sarà un problema per Conte per il quale il georgiano è un punto fermo del progetto - scrive il Corriere della Sera oggi in edicola.