Kvaratskhelia-Napoli, l'agente rivela quando arriverà l'annuncio ufficiale

In un'intervista al canale Youtube di Nobel Arustamian, l'agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, ha parlato di alcune notizie riguardanti il prossimo giocatore del Napoli.

Kvaratskhelia Napoli, quando sarà ufficializzato

Come fatto notare da Jugeli, con la Juventus era stato raggiunto un accordo e Khvicha doveva continuare la sua carriera a Torino, ma poi Fabio Paratici, il direttore sportivo della Vecchia Signora, e andato via e la trattativa non è avvenuta.

Paratici è stato poi firmato dal Tottenham, e voleva portare Kvaratskhelia a Londra con un contratto di prestito, che non si addiceva alla volontà del giocatore georgiano. Il desiderio del Tottenham era questo: un contratto di prestito con riscatto in caso di almeno il 50% delle presenze stagionali.

Jugeli ha poi confermato che Kvaratskhelia potrebbe essere ufficialmente annunciato come giocatore del "Napoli" già nella giornata di domani.

