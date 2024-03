Kvaratskhelia, l'agente: "Futuro? Stiamo parlando col Napoli, andrà via in estate solo in un caso!"

Calciomercato Napoli - Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato oggi in esclusiva alla Gazzetta dello Sport in Georgia, con importanti dichiarazioni sul futuro dell'asso georgiano. L'intervista integrale sarà pubblicata più avanti, intanto è stato pubblicato un estratto.

A proposito del futuro fra rinnovo col Napoli e cessione, l'agente di Kvaratskhelia ha dichiarato nell'estratto pubblicato dalla Gazzetta:

"Khvicha è molto dispiaciuto di non esserci col Lussemburgo, di non poter aiutare i compagni, ma farà il tifo per i suoi compagni di Nazionale. Per quanto riguarda il Napoli stiamo parlando con la società, vedremo che succederà. Kvaratskhelia lascerà il Napoli solo se la società dovesse accettare un’offerta irrinunciabile. Solo se arrivasse un'offerta irrinunciabile per il club. Non posso parlare della cifra specifica, questo è compito del presidente De Laurentiis. Io proteggo il contratto e il lavoro di Khvicha. Ma tutto sarà più chiaro a maggio".