Kvaratskhelia e Osimhen in top 4 tra i più costosi in Serie A! Un solo giocatore sopra i 100mln, tutti i valori

Calciomercato Napoli - L'inglese Jude Bellingham √® attualmente il giocatore al mondo con il valore pi√Ļ alto sul mercato dei trasferimenti. Secondo il modello statistico dell'Osservatorio Calcistico CIES, dopo una prima stagione di grande successo al Real Madrid, a pochi giorni dalla finale di Champions League, il suo giusto prezzo ha ormai raggiunto i 280 milioni di euro.

L'attaccante del Manchester City¬†Erling Haaland¬†√® il secondo giocatore con il valore pi√Ļ alto (255 milioni di euro). Il miglior marcatore norvegese √® davanti alla coppia brasiliana del Real Madrid¬†Vin√≠cius J√ļnior¬†(241 milioni di euro) e¬†Rodrygo Goes¬†(221 milioni di euro), nonch√© al compagno di squadra¬†Phil Foden¬†(204 milioni di euro). Nella top ten ci sono anche due giocatori dell'Arsenal (Bukayo Saka e Martin √Ėdegaard), un terzo Citizen (Juli√°n √Ālvarez), il prodigio del Barcellona Lamine Yamal e Florian Wirtz del Bayer Leverkusen.

Negli altri ruoli, il portiere del Borussia Dortmund e della Svizzera Gregor Kobel √® in testa alla classifica dei portieri, il francese William Saliba dell'Arsenal tra i difensori centrali, il croato Josko Gvardiol del Manchester City tra i terzini e l'uruguaiano Federico Valverde del Real Madrid tra i centrocampisti difensivi. Endrick Felipe del Palmeiras (in prestito dal Real Madrid) ha il valore di trasferimento pi√Ļ alto stimato tra i giocatori non europei (92 milioni di euro).

Top 10 valori di mercato

280.4 Jude Bellingham Real Madrid¬†(ESP) 20¬†yrs 2029 255.3 Erling Haaland Manchester City¬†(ENG) 23¬†yrs 2027 240.8 Vin√≠cius J√ļnior Real Madrid¬†(ESP) 23¬†yrs 2027 220.7 Rodrygo Goes Real Madrid¬†(ESP) 23¬†yrs 2028 203.8 Phil Foden Manchester City¬†(ENG) 24¬†yrs 2027 195.2 Bukayo Saka Arsenal FC¬†(ENG) 22¬†yrs 2027 168.4 Juli√°n √Ālvarez Manchester City¬†(ENG) 24¬†yrs 2028 140.8 Lamine Yamal FC Barcelona¬†(ESP) 16¬†yrs 2026 135.6 Martin √Ėdegaard Arsenal FC¬†(ENG) 25¬†yrs 2028 133.8 Florian Wirtz Bayer Leverkusen¬†(GER) 21¬†yrs 2027

Top 10 Serie A