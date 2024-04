Kvaratskhelia blindato! Repubblica - Il Napoli in estate lo vende solo a questa cifra: il prezzo

Calciomercato Napoli - Certezza del presente e — secondo le intenzioni del presidente De Laurentiis — anche del futuro: il Napoli vuole ripartire da Khvicha Kvaratskhelia e pensa ad un percorso per lui in stile Victor Osimhen. A raccontarlo è l'edizione odierna di Repubblica:

"C’è l’accordo per il rinnovo del contratto da trovare: la scadenza è lontana, 2027, ma il georgiano guadagna poco più di un milione di euro e naturalmente si aspetta un ingaggio consono al valore del miglior giocatore della scorsa serie A. La trattativa comincerà in estate, come rivelato dal presidente De Laurentiis che ha già parlato con il suo procuratore, Mamuka Jugeli. Ma Kvara è un gioiello luccicante e piace a tutte le grandi d’Europa. Lo segue il Barcellona e non rappresenta un mistero. Dalla Spagna raccontano di contatti tra la dirigenza del Barca (che segue pure Stan Lobotka) e l’entourage di Kvaratskhelia.

Il muro del Napoli è alto ben 130 milioni, proprio come il valore di Osimhen. Sarebbe questa la cifra “ folle” che farebbe vacillare De Laurentiis. La strategia è abbastanza chiara: un prezzo così alto serve a scoraggiare le pretendenti. Il Napoli vuole concordare un percorso con Kvaratkshelia, simile a quello di Osimhen: rinnovo del contratto e magari l’inserimento di una clausola per poi approdare in una grande del calcio mondiale. A Kvaratskhelia non dispiacerebbe una nuova esperienza nel Napoli (da leader assoluto), come ribadito qualche mese fa pure dal padre Badri (“Secondo me alla fine resta”, disse in un’intervista a Radio Serie A)".