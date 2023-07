Kvaratskhelia, agente a Dimaro per chiudere con ADL: pronto il rinnovo, ecco quanto guadagnerà

Calciomercato Napoli - Non casuale ovviamente la presenza di Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, a Dimaro in occasione anche dell’amichevole tra Napoli e Spal.

Come infatti riportano i colleghi di SportMediaset, la presenza del procuratore è in funzione di un rinnovo contrattuale per il georgiano ormai in dirittura d’arrivo, ai dettagli, e solo da concretizzare mettendo nero su bianco.

Il manager, infatti, incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis per formalizzare il prolungamento fino al 2028 con raddoppio dell’ingaggio per il giocatore. Di fatto la durata si allungherà di un solo anno, passando dal 2027 al 2028, ma con uno scatto importante per il giocatore che guadagnerà parecchio di più rispetto a 1.4 milioni attuali: circa 3 milioni di euro.