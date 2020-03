CorSera - Si ferma l'asta per Kumbulla, tante le perdite per i club: il Verona chiede tra i 20 e i 30 milioni

Calciomercato Napoli - Marash Kumbulla l'altro oggetto di desiderio di tanti club. Partiti già Rrahmani e Amrabat tra Napoli e Fiorentina. Ora l'Hellas Verona venderà anche il gioiello centrale. Pronto l'asta per lui con Everton, Manchester United, Watford in Premier, Lipsia, Eintracht Francoforte in Bundesliga e Napoli ed Inter in Serie A. Affare da circa 20-30 milioni per il giovane centrale albanese. Intanto l'attuale stop dei campionati rallenta la possibile asta viste le tante perdite dei club.