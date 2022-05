Koulibaly-Barcellona, ecco quanto chiede De Laurentiis: spunta la posizione del giocatore

Ultime calciomercato Napoli. Koulibaly-Barcellona, un rumors che è tornato in auge nelle ultime ore. Il club allenato da Xavi è alla ricerca di un sostituto di Pique e starebbe pensando al senegalese del Napoli come rinforzo ideale.

Koulibaly Barcellona calciomercato

Koulibaly-Napoli, spunta la cifra per la cessione

In attesa che il Barcellona presenti un'offerta ufficiale per Koulibaly, l'edizione odierna de Il Mattino svela la cifra minima che De Laurentiis richiede per lasciar partire il giocatore. Lo stesso Kalidou, inoltre, ha già in mente come comportarsi in questa faccenda: