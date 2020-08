Koulibaly-Manchester City, Gazzetta: trattativa avviata, 70mln potrebbero bastare! Con Gabriel accordo quinquennale

Notizie Calcio - La priorità del Napoli sul mercato è quella di cedere il difensore centrale senegalese Kalidou Koulibaly, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Con il Manchester City la trattativa è ben avviata, dovrebbero bastare i 70 milioni offerti per convincere De Laurentiis a darlo via. Bisogna fare in fretta, perché l’Arsenal sta tentando Gabriel (22), difensore centrale del Lille, col quale è stato raggiunto l’accordo con una proposta quinquennale. Nei piani di Gattuso il giovane brasiliano dovrà fare coppia con Manolas"