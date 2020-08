Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Kalidou Koulibaly è sempre più lontano dalla maglia azzurra. Ne sono sicuri in Francia dove, secondo Foot Mercato, il Manchester City sarebbe pronto ad aumentare l'offerta per il club di De Laurentiis: sul piatto 70 milioni di euro più 10 di bonus. Vedremo se basterranno per far crollare le resistenze del patron partenopeo.