City-Koulibaly, Repubblica: nuovo rilancio a 75 mln! Giuntoli sonda il sostituto, il piano

Calcio mercato Napoli, secondo l'edizione odierna di Repubblica il Manchester City aumenta l’offerta per il Kalidou Koulibaly: 70 milioni più 5 in caso di vittoria della Champions. Secondo il quotidiano il patron della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis farà un tentativo per il laziale Acerbi che non ha ancora rinnovato col club

Mercato Napoli, spunta l'idea Acerbi

Koulibaly - Manchester City, novità mercato Napoli?