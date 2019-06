Koulibaly-Juventus quasi impossibile. Sky: bianconeri vicini a chiudere con l'Ajax per De Ligt a cifre monstre

Mercato Juve in tempo reale. Proseguono i contatti tra la Vecchia Signora l’Ajax e Mino Raiola, agente del difensore olandese Matthijs De Ligt. Come raccontato dal sito del giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, sia ieri che oggi ci sono stati diversi confronti tra l’agente, Fabio Paratici e Pavel Nedved, per trovare una soluzione.

L'eventuale arrivo di De Ligt, a quel punto, potrebbe chiudere definitivamente la porta all'ipotesi di mercato che ha legato il difensore senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly all'allenatore bianconero Maurizio Sarri.

Juve news ultimissime mercato, le cifre dell affare De Ligt