Sportmediaset - Juventus: assalto a Koulibaly, Cherubini offre Gatti più soldi

Calciomercato Napoli - In arrivo novità sul futuro del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly che potrebbe accettare un trasferimento alla Juventus. I bianconeri sono pronti a far partire l'assalto al centrale senegalese che piace anche al Barcellona ed è in scadenza 2023. Tutto dipenderà da un accordo tra i club e dalla volontà del giocatore.

Calciomercato: Koulibaly Juventus, offerta al Napoli

Intanto, da Sportmediaset, arrivano aggiornamenti sulla trattativa tra Juventus e Napoli per Koulibaly. Il club bianconero ha appena incassato 20 milioni dal riscatto di Demiral da parte dell'Atalanta e farà investimenti nel ruolo di difesa. Come riportato da Sport Mediaset è pronto l'assalto della Juventus a Koulibaly. Questo quanto riportato dal noto sito di mercato:

"Trattare con De Laurentiis, che parte da una base di 40 milioni di euro, non sarà facile, ma a Torino stanno studiando l'affare. Cherubini potrebbe offrire uno scambio con Gatti più soldi per vedere Koulibaly alla Juve al fianco di De Ligt la prossima stagione, non è impossibile".