Koulibaly e Fabian addio? Repubblica: De Laurentiis ha spiegato a Spalletti che potrebbero partire, la risposta del mister

Calciomercato Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti si sono incontrati economicamente a metà strada, avendo in comune anche lo stesso desiderio di rivalsa. Ne parla Repubblica.

"Entrambi sono sicuri che il nuovo Napoli sarà molto competitivo, a prescindere dai tagli al monte ingaggi che saranno imposti. Il presidente ha spiegato che potrebbe rendersi necessaria la cessione di un paio di big: in particolare Fabian e Koulibaly, il cui stipendio da 7 milioni a stagione è diventato per il club un peso quasi insostenibile. Ma il tecnico non ha battuto ciglio, convinto com’è che la squadra sarà lo stesso all’altezza di battersi per gli obiettivi stabiliti dal club"