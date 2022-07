Koulibaly-De Laurentiis, Il Mattino: il Napoli conosce la sua decisione da settimane, ecco qual è

Kalidou Koulbaly, con Anguissa e Osimhen, sarà tra gli ultimi ad aggregarsi al Napoli nel ritiro in Val di Sole. Dovrebbe essere presente per l'allenamento di mercoledì. Ne parla Il Mattino.

Quel giorno sarà a Dimaro anche De Laurentiis. Nel quartier generale dell'hotel Rosatti i due si parleranno:

“Il Napoli non vuole mettere fretta, ha offerto tutto ciò che poteva: fascia da capitano, futuro da dirigente, ingaggio da top player. Basterà? Dietro la pausa di riflessione si nasconde una decisione presa, voler tentare un’avventura lontano da Napoli. Decisione che il Napoli conosce già da qualche settimana. Koulibaly considera la sua esperienza napoletana al capolinea ed è da due stagioni che tenta di andare via.

La strada è segnata: il senegalese resta a Napoli e andrà in scadenza. Perché il Napoli non tratta il suo addio. Ostigard non arriverà al suo posto: l'affare in dirittura d'arrivo. Così come è caldissima quella che porta a Solbakken che ha pure lo stesso agente del difensore del Brighton”