Koulibaly-Barcellona, Sport annuncia: l'agente ha detto a De Laurentiis che vuole andare via da Napoli! Prima offerta nelle prossime settimane

L'inseguimento di Kalidou Koulibaly da parte del Barcelona continua il suo corso. Le difficoltà economiche che sta attraversando il club fanno sì che la trattativa stia rallentando, ma il difensore centrale senegalese è disposto ad aspettare senza creare alcun conflitto con il suo club attuale, il Napoli. Lo riporta il quotidiano spagnolo Sport.

Koulibaly-Barcellona, avviso a De Laurentiis

Il suo rappresentante, Fali Ramadani, ha informato il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, dell'intenzione del difensore centrale di partire quest'estate. L'agente ha ribadito il suo rifiuto di prolungare il contratto, in scadenza nel 2023, ma non ha potuto presentare la prima offerta del Barça, come era sua intenzione.

Offerta Barcellona per Koulibaly, ecco quando arriverà

Il club blaugrana ha bisogno di tempo per risolvere i suoi problemi di cassa prima di poter fare una proposta realistica. Ed è quello che Ramadani ha comunicato al presidente del club azzurro.

Il rappresentante di Koulibaly ha riferito che il Barça non potrà lanciare la sua proposta per due o tre settimane, una volta che l'assemblea dei compromessi avrà spianato la strada alle operazioni che ha aperto per ottenere un reddito immediato.

Koulibaly in ritiro a Dimaro, poi?

Ramadani ha concordato con De Laurentiis che Koulibaly sarà all'inizio della preseason, previsto per l'8 luglio se il suo trasferimento al Barça non sarà ancora stato eseguito. La squadra completerà un primo ritiro a Dimaro Folgarida che durerà fino al 19 luglio.

Il difensore centrale senegalese si eserciterà agli ordini di Luciano Spalletti con la speranza che l'operazione si chiuda prima dell'inizio della seconda tappa che il Napoli effettuerà tra il 23 luglio e il 6 agosto a Castel di Sangro.

Koulibaly ha già bocciato la proposta di rinnovo al ribasso presentatagli dal Napoli ed è molto entusiasta di poter iniziare una nuova tappa al Camp Nou.