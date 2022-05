De Laurentiis svela: "Koulibaly non è in vendita, il Barcellona non ha i soldi. Pjanic? Chiedetelo all'allenatore" | VIDEO

Ultime calciomercato Napoli. Arrivano altri aggiornamenti sul futuro di Kalidou Koulibaly dopo le parole di questa mattina da parte di De Laurentiis.

Lo stesso presidente del Napoli è intervenuto in una diretta Twitch sul canale Jijantes FC con il giornalista Gerard Romero, ed ha commentato le voci Koulibaly-Barcellona con una netta smentita.

"Il Barça non mi ha contattato per Koulibaly e credo che non abbia i soldi per comprare nessuno. Penso che gli abbiano impedito di fare mercato per un certo periodo"