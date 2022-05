Koulibaly-Barcellona, CorSport: Pjanic fuori budget Napoli, altre due contropartite trattate da Giuntoli in passato

In Spagna «Sport» l’ha toccata piano, nell’analisi del Barcellona che verrà: fotografia a tutta pagina, titolo racchiuso in uno strillo - Koulibaly - e sommario che non ha bisogno di traduzione: «Prioridad para el central». Tutto il resto è secondario, come racconta il Corriere dello Sport.

Barcellona su Koulibaly, e le contropartite?

Il Barcellona cerca un interprete moderno e autorevole di quel ruolo, e Sport ritiene KK la «ciliegina sulla torta per Xavi», che ha individuato nel senegalese il profilo ideale:

"Poi ci sono le congetture: Pjanic è un’idea spagnola per tracciare una parziale contropartita economica, ma il bosniaco viaggia su ingaggi che sono fuori dal budget del Napoli, come Umtiti e Lenglet, probabilmente, che invece nel passato sono stati trattati da Giuntoli, che per i due francesi avrebbe fatto fare sacrifici ad Adl in un passato non lontanissimo"

