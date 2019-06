Koulibaly alla Juve, il sogno di Tuttosport: "Operazione complessa, ma non impossibile: ha lo stesso agente di Sarri"

L'edizione odierna di Tuttosport continua ad accostare alla nuova Juventus di Maurizio Sarri il sogno Kalidou Koulibaly: "Con i vertici bianconeri da lunghi giorni a colloquio - per sistemare la casella relativa all'allenatore - con Fali Ramadani, l'agente macedone di Maurizio Sarri. Ma, al contempo, anche di Kalidou Koulibaly, sogno di mercato poi nemmeno così celato. Perché a questa sessione la Juventus chiede un top player (anche) in difesa, e il profilo del centrale franco-senegalese risponde decisamente bene all'identikit. Un'operazione per certo complessa, ma non impossibile. Per legittimi dubbi, giust'appunto, ripensare a quanto accaduto dodici mesi fa. L'ostacolo principale ha, ovviamente, il volto di Aurelio De Laurentiis. Che non vorrebbe privare CarloAncelotti del suo pilastro difensivo o che comunque, di fronte ad un'offerta irrinunciabile, preferirebbe cederlo all'estero. Dove è forte l'interessamento di Manchester United e Psg, con il Real Madrid vigile sullo sfondo. Base d'asta, euro più euro meno, 100 milioni".