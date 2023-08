Koopmeiners nel mirino del Napoli: contatti a luglio! Ma l'Atalanta spara alto: la richiesta

Calciomercato Napoli - Non è un segreto che per rinforzare il centrocampo ai partenopei piaccia il nome di Koopmeiners. Con l'Atalanta che teoricamente avrebbe anche quasi trovato il sostituto: è vicino infatti l'accordo col Milan per Charles De Ketelaere. Ma la valutazione della 'Dea' per uno dei suoi pezzi pregiati è piuttosto elevata.

Stando a quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino, Koopmeiners è valutato più di 40 milioni dall'Atalanta:

"L'altro pezzo mancante, dopo l'arrivo di Natan, è il centrocampista: Koopmeiners è stato cercato già a luglio, ma l'Atalanta lo valuta 50 milioni di euro".