Koopmeiners-Napoli, pazza idea degli azzurri: l'Atalanta fissa il prezzo

Calciomercato Napoli - La pazza idea per il centrocampo degli azzurri torna ad essere Teun Koopmeiners. Che già durante il mercato scorso era stato messo sulla lista d'interesse di Cristiano Giuntoli. Adesso però il Napoli potrebbe tornare alla carica e fare sul serio: il club partenopeo sa che in estate qualcosa potrebbe cambiare. Soprattutto considerando che Zielinski ha il contratto in scadenza nel 2024, per questo motivo in estate bisognerà decidere il suo futuro: rinnovo o addio, per il polacco che ormai è una delle bandiere della squadra azzurra. Ma potrebbe anche cambiare aria, a quel punto servirebbe un centrocampista di qualità, d'inserimento e che porti bonus.

Koopmeiners-Napoli, l'idea di calciomercato

Da qui l'idea del Napoli che guarda in casa Atalanta e in particolare a Teun Koopmeiners, centrocampista olandese che ha partecipato anche all'ultimo Mondiale in Qatar. Gli azzurri ritengono che il giocatore possa far fare il salto di qualità alla squadra di Spalletti e non è da escludere che in estate possano fare un tentativo per portare il calciatore all'ombra del Vesuvio.

Koopmeiners: il prezzo secondo l'Atalanta

A complicare l'affare, c'è il prezzo che ne fa l'Atalanta di Koopmeiners: per sedersi a trattare con un club, infatti, servono 40 milioni. La valutazione fatta dal club bergamasco è davvero molto alta, visto che i nerazzurri non intendono cederlo per meno di 40 milioni. Il Napoli è alla finestra.