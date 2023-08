Koopmeiners ha accettato il Napoli! Nuova offerta all'Atalanta, prestito con obbligo di riscatto

Calciomercato Napoli, continua il braccio di ferro con l'Atalanta per arrivare a Teun Koopmeiners! È un vero e proprio assalto quello del Napoli al centrocampista olandese dell'Atalanta, per il quale De Laurentiis ha messo sul piatto un'offerta da 37 milioni di euro.

Napoli-Koopmeiners

Secondo quanto riporta Il Mattino oggi in edicola, l'Atalanta continuerebbe a chiedere 50 milioni per lasciarlo partire, ma De Laurentiis tratta direttamente con Percassi per trovare soluzioni contrattuali alternative: l'ipotesi più accreditata potrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, formula attraverso la quale si potrebbe arrivare a soddisfare le richieste dei bergamaschi.

Intanto c'è già l'accordo tra Napoli e calciatore, con Koopmeiners che ha accettato un contratto di 5 anni da 2,5 milioni di euro a stagione.