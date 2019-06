Kolarov-Napoli: trattativa in salita, colpo molto difficile per due motivi [ESCLUSIVA]

Il Napoli sta provando a sistemare anche la fascia sinistra in vista della prossima stagione. In uscita c'è il portoghese Mario Rui che piace molto a Milan di Marco Giampaolo. Nelle ultime ore è circolato il nome di Aleksandar Kolarov, terzino in forza della Roma che a novembre compirà 34 anni. Secondo le informazioni in possesso di CalcioNapoli24, al momento non c'è nessuna trattativa tra i due club per il terzino mancino della Serbia. La pista Kolarov risulta particolarmente impervia da percorrere per motivi anagrafici ed anche d'ingaggio (guadagna quasi 4 milioni netti in giallorosso). Dunque non arrivano conferme per quanto riguarda questa indiscrezione.

