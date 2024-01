KKN - Politano, l'agente vola in Arabia con De Laurentiis: tentativo rinnovo, altrimenti si può chiudere con l'Al-Shabab!

Ultime notizie calciomercato Napoli - Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Goal di Kiss Kiss Napoli, anche Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, volerà in Arabia Saudita per la settimana dedicata alla Supercoppa Italiana.

Agente Politano in Arabia: rinnovo o trattativa con l'Al-Shabab

L'agente dell'esterno del Napoli, proprio in Arabia, proverà a capire se ci sono le condizioni per rinnovare il contratto col Napoli, incontrando lì Aurelio De Laurentiis. Se non constaterà l'intenzione da parte della SSC Napoli di rinnovare, resterà in Arabia Saudita per trattare con la squadra araba. Che, secondo quanto ci risulta, è l'Al-Shabab. Tra l'altro, il Napoli si allenerà proprio sul terreno di gioco del club arabo in questione.