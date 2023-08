Notizie Calcio Napoli - La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli da degli importanti aggiornamenti sul futuro di Gianluca Gaetano.

Empoli, nessun interesse per Gaetano

Il centrocampista è stato accostato a club come Frosinone ed Empoli e uno di questi che ha smentito il presunto interesse. I colleghi infatti hanno rivelato durante la trasmissione "Radio Goal" di aver contattato il club toscano in merito al centrocampista. Da Empoli hanno smentito qualsiasi contatto, Gaetano non è un loro obiettivo.