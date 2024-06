Calciomercato Napoli - Aggiornamenti da Kiss Kiss Napoli sulla questione Di Lorenzo-Napoli, questo il messaggio di Valter De Maggio:

"Caso Di Lorenzo scende in campo Conte. Appena sarà ufficiale parlerà con l’agente del calciatore Mario Giuffredi. Diplomazia a lavoro per sistemare tutto e far restare il capitano a Napoli".