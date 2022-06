KKN - Deulofeu vuole solo il Napoli: ha avvisato l'Udinese, arrivata un'offerta da oltre 20 milioni

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “C’è ancora divario con l’Udinese per Deulofeu, ci sono offerte importanti di grandi club, ma il giocatore ha fatto la sua scelta e vuole il Napoli. Un altro club si è spinto oltre 20 milioni, ma il giocatore ha spiegato all’Udinese vuole soltanto il Napoli. Ora il club dovrà limare la distanza con l’Udinese".