Kiss Kiss - Venerdì è il giorno di Demme: visite mediche e firma sul contratto, i dettagli

Calcio mercato Napoli - Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24

"Il Napoli stasera potrebbe chiudere Demme e venerdì potrebbe raggiungere Roma proprio quando la squadra raggiungerebbe la Capitale per la sfida contro la Lazio. Demme potrebbe arrivare venerdì a Roma per visite mediche e firma sul contratto. Chissà che venerdì non sia anche la giornata per Lobotka, oggi e domani sono giornate importanti".