Kiss Kiss - Rompicapo Samardzic: vuole il Napoli ma Udinese teme bluff ADL! De Zerbi e Juve sullo sfondo

Il collega Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

"Rompicapo Samardzic. De Laurentiis e il padre del calciatore non sono persone facili. Sul ragazzo che vuole il Napoli, ci sono quattro squadre tra cui Brighton e la Juventus che ha fatto un sandaggio ma non lo prenderà. All'Udinese non hanno capito se il Napoli vuole veramente il calciatore oppure no.

Non possiamo giudicare il mercato prima che si concluda. Se il mercato di gennaio fosse composto, da Mazzocchi, Barak, Ngonge e Nehuen Perez, rimarrei molto deluso. Il procuratore di Kvara parla di Osimhen che risponde a tono. Elmas è andato via e non è arrivato nessuno, Mazzarri non si sa se rimarrà l'allenatore azzurro anche l'anno prssimo. C'è veramente tanta conclusione".