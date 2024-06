Kiss Kiss Napoli - Tra giovedì e venerdì nuovo incontro Manna-Giuffredi, sul tavolo non solo il caso Di Lorenzo

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Di Lorenzo ed il Napoli? Mi risulta che la diplomazia sia al lavoro per la buona riuscita di questa problematica con il Napoli. Per Antonio Conte c’è un diktat e per lui la situazione è chiusa: Di Lorenzo non si muoverà da Napoli, il direttore sportivo Giovanni Manna ha sentito di nuovo l’agente Mario Giuffredi e tra giovedì e venerdì ci sarà un nuovo incontro, per parlare di Di Lorenzo e del rinnovo di Michael Folorunsho”.