Kiss Kiss Napoli - Nel pomeriggio faccia a faccia De Laurentiis-Giuffredi, da capire se a cena ci sarà anche Conte

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, il giornalista e direttore Valter De Maggio rilasciando alcune dichiarazioni.

“Piccolissimi passi in avanti nella situazione che riguarda il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo: nel pomeriggio ci sarà un vertice faccia a faccia tra il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ed il suo agente Mario Giuffredi, per provare a risolvere in tempi brevissimi la situazione. Da capire se stasera ci sarà una cena tra lo stesso De Laurentiis, Giuffredi ed Antonio Conte che arriva oggi a Napoli, o solo tra De Laurentiis e Conte”