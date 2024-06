Kiss Kiss Napoli - Lukaku suggestione a meno di condizioni molto vantaggiose! Lucca idea se parte Simeone

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Confermo l’interesse del Napoli per Lorenzo Lucca dell’Udinese nel caso partisse Giovanni Simeone. Dovesse partire Victor Osimhen, per Romelu Lukaku c’è una suggestione ma sarebbe difficile a meno di condizioni molto vantaggiose, soprattutto perchè non c’è nulla ad oggi tra il Napoli ed il Chelsea per Osimhen. Manna alla Juventus voleva Lukaku, così come Giuntoli anni fa al Napoli”