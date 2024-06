Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“C’è una notizia che possiamo dare: Antonio Conte vorrebbe lavorare con Romelu Lukaku e l’attaccante belga è in cima alla lista di nove nomi per l’attacco, stilata da Antonio Conte e Giovanni Manna. Mesi fa ho detto che Santiago Gimenez del Feyenoord, in prospettiva, potrebbe diventare anche più forte di Victor Osimhen”