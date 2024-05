Kiss Kiss Napoli - Lucca solo un'alternativa per l'attacco, a Conte piacciono due azzurri

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Antonio Conte e Lele Oriali hanno detto a Giovanni Manna di aver bisogno di certezze, convinti di un Napoli fortissimo che può tornare in alto: non è la squadra che ha espresso il valore da decimo posto in classifica. Quattro pilastri: Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa e Kvaratskhelia. So che a Conte piacciono Raspadori e Lindstrom, mentre il nome di Lucca sarebbe solo come alternativa all’attaccante centrale”