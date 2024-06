Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

‚ÄúCambio di Zielinski? Il Napoli ha gi√† una lista di diversi giocatori per sostituirlo. E su Kvaratskhelia aggiungo che se volesse andar via, Conte e Manna non si lasceranno trovare impreparati per costruire il Napoli della stagione 2024-2025 che si ritrover√† il 7 luglio a Castel Volturno‚ÄĚ