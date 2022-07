Kiss Kiss Napoli - Il Napoli sta cercando di chiudere l'arrivo di Ostigard e la cessione di Koulibaly in questi minuti

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e conduttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il difensore centrale? Sembra di vivere due mondi diversi tra Campania e Dimaro: qui c’è un po’ di preoccupazione per le questioni relative al calciomercato, anche se amici uruguaiani mi dicono che il Napoli ha preso un gran esterno con Mathias Olivera. Al posto di Koulibaly e Mertens però non è arrivato nessuno. A Dimaro invece tutti sereni e tranquilli, sanno cose che non sappiamo.

Il Napoli sta cercando di chiudere Ostigard in questi minuti, dopo di lui un altro centrale. Siamo alle ultimissime battute anche per Koulibaly al Chelsea”