Kiss Kiss Napoli - Gasperini ha chiesto garanzie all'Atalanta, altrimenti è pronto a dire a Percassi di lasciare

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Oggi è una giornata da vivere in attesa di notizie in tempo reale, ci sono nuovi dettagli e particolari su ciò che potrà accadere oggi: ci vuole prudenza, se le garanzie chieste da Gasperini non dovessero arrivare e ci fossero risposte vaghe, allora dirà che non se la sente di proseguire e lascerebbe l’Atalanta con l’Europa League. Gasperini ha chiesto ad Antonio Percassi che all'incontro siano solo loro due: si diranno ciò che dovranno dire, Gasperini ascolterà i programmi dell'Atalanta e valuterà poi la risposta da dare oggi al Napoli. Ha apprezzato molto la chiarezza unica di Giovanni Manna”