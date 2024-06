Kiss Kiss Napoli - Diktat assoluto di Conte sui casi Di Lorenzo e Kvaratskhelia, la decisione dell'allenatore del Napoli sui due calciatori

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Da informazioni personali che mi sono arrivate stamattina, alla luce di tutto ciò che sta accadendo mi risulta che, vuoi per le dichiarazioni del procuratore di Di Lorenzo, vuoi per le dichiarazioni del procuratore di Kvaratskhelia: da informazioni personali mi assumo le responsabilità e dico che Antonio Conte è sceso in campo in prima persona, dando un diktat assoluto. Di Lorenzo e Kvaratskhelia non sono sul mercato, fanno parte del progetto e sono imprescindibili e non si muoveranno da Napoli”