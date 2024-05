Kiss Kiss Napoli - Di Lorenzo via? De Laurentiis e Manna hanno deciso il futuro suo e di altri azzurri

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Giovanni Di Lorenzo vuole andare via dal Napoli? Non riguarda solo Di Lorenzo, ma quest’anno rispetto al passato c’è una nuova linea guida stabilita e concordata da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna: chiunque dovesse chiedere alla società di andare via, sarà messo con effetto immediato sul mercato pur di accontentarlo ad andare via. Nessuno sarà trattenuto o convinto, chi non vuole restare al Napoli sarà messo sul mercato subito”