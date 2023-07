Kiss Kiss Napoli - De Laurentiis si è mosso per due rinnovi di contratto, spunta un nuovo obiettivo di mercato

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta lavorando con Roberto Calenda per rinnovare il contratto di Victor Osimhen e con Mario Giuffredi per quello del capitano Giovanni Di Lorenzo. Se il Napoli dovesse cedere Alessandro Zanoli in Serie A per permettergli di giocare, l’indiziato per sostituirlo sarebbe Davide Faraoni del Verona, assistito dallo stesso Giuffredi”