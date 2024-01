Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“A che punto è la trattativa tra Napoli e Udinese per il centrocampista serbo-tedesco Lazar Samardzic? Dopo una fase iniziale che vedeva coinvolti i direttori sportivi, è sceso in campo il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: si limano i dettagli per far arrivare Samardzic entro venerdì”